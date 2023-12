Mercato : l’OL s’attaque à Benoît Badiashile

Et de deux ! Vendredi, l’Olympique Lyonnais a remporté sa deuxième victoire de suite face à l’AS Monaco. Un but de Jeffinho a permis aux troupes de Pierre Sage d’empocher trois points, quelques jours après avoir battu Toulouse au Groupama Stadium. Seizième, l’OL a quitté sa dernière place et peut espérer sortir de la galère. Si les Gones vont un peu mieux depuis le changement d’entraîneur, ils ont encore de nombreux maux à soigner. Le mercato d’hiver devrait permettre aux Olympiens de se remettre sur pied.

En effet, John Textor et ses équipes auront une belle enveloppe de 50 millions d’euros pour se renforcer. Ce sera un peu plus en cas de ventes durant le mois de janvier. Plusieurs confrères ont évoqué 5 à 6 arrivées. Un attaquant, pour épauler ou concurrencer Alexandre Lacazette, sera notamment recherché. Derrière aussi les pensionnaires du Groupama Stadium comptent apporter du sang neuf. L’Équipe avait cité le nom de Nayef Aguerd.

Une priorité nommée Benoît Badiashile

Mais le Marocain risque de jouer la CAN et se sent bien à West Ham. Selon nos informations, les Lyonnais regardent au sein d’un autre club anglais. En effet, ils sont très intéressés par le profil de Benoît Badiashile. L’international tricolore évolue à Chelsea, un club qu’il a rejoint l’an dernier pour 37 millions d’euros. Le joueur âgé de 22 ans présente l’avantage de bien connaître la Ligue 1 depuis son passage à Monaco.

Arrivé en janvier, il avait disputé 11 rencontres toutes compétitions confondues, dont 10 en tant que titulaire (1 but). Mais il a été blessé aux ischios fin mai dernier. Le Français a fait son retour à l’entraînement en septembre et il a rejoué le 1er novembre dernier. Au total, il totalise 5 apparitions toutes compétitions confondues sous les ordres de Mauricio Pochettino (1 but et 1 assist). Convaincu, l’OL veut donc le recruter cet hiver sous la forme d’un prêt. Il est la priorité des Gones, qui ont de bonnes relations avec les Blues depuis le transfert de Malo Gusto. Affaire à suivre…