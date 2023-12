OL : Lucas Perri et Adryelson attendus à Lyon ce dimanche

L’Olympique Lyonnais démarre déjà son mercato hivernal. Longtemps lanterne rouge de Ligue 1, la formation rhodanienne a su redresser la barre sur cette fin d’année avec trois victoires de rang en championnat, lui permettant même de sortir de la zone rouge qu’elle a occupée pendant quasiment toute la première partie de saison. Si le mercato lyonnais sera quelque peu adapté vu l’embellie sportive, le club dirigé par John Textor attend déjà les arrivées de deux recrues brésiliennes : Lucas Perri et Adryelson.

Le gardien de but (26 ans) et le défenseur central (25 ans), arrivant tous les deux en provenance de Botafogo (autre club de la galaxie Eagle Football) contre une indemnité totale de 20 millions d’euros, préparent déjà leur arrivée dans le Rhône, leur arrivée étant bouclée depuis plusieurs semaines par la direction sportive, et devraient faire leurs premiers pas à l’entraînement ce dimanche, comme l’annonce Globo. Deux renforts pour l’équipe de Pierre Sage, qui se déplacera à Pontarlier (N2) en 32e de finale de Coupe de France.