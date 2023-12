Coupe de France : le tirage complet des 32es de finale

Le monde du football français s’était donné rendez-vous au Pavillon Dauphine de Paris pour la grand-messe de la coupe de France. Au programme : le tirage au sort des 32es de finale qui se tiendront les 7 et 8 janvier prochains. Comme chaque année, ce stade de la compétition marquait l’entrée en lice des clubs de Ligue 1. Cette saison, ils ne sont pas 20, mais 18, dont le tenant du titre toulousain. Pour le reste, seuls 12 clubs de Ligue 2 sur 20 sont encore présents.

En effet, cinq d’entre eux (Dunkerque, Saint-Étienne, Ajaccio, Annecy et Grenoble) ont rejoint les trois autres éliminés au tour précédent. Bordeaux, Caen, Guingamp, Pau, Auxerre et Angers sont les quelques têtes d’affiche à s’être qualifiées. Grosse hécatombe pour le National qui n’a plus que cinq représentants, à savoir l’US Orléans, Nîmes (qui a sorti l’ASSE), Châteauroux, Sochaux et Rouen. En revanche, le National 2 et le National 3 se portent mieux avec respectivement 12 et 11 équipes encore en lice. Enfin, il reste 6 clubs de Régional 1, les trois équipes Régional 2 (JS Douvres, Stade Paimpolais FC, FC Chaponnay Marennes) ayant été éliminées, tout comme le Petit Poucet de la compétition, l’US Blériot-Plage (Régional 3).

Le choc Lens-Monaco en vedette

Au final, les grandes écuries de Ligue 1 ont été épargnées. Lille ira défier le club de Régional 1 de Golden Lion, l’Olympique de Marseille se rendra à Thionville (N3), l’Olympique Lyonnais affrontera le CA Pontarlier (N3), tandis que le Paris Saint-Germain affrontera l’US Revel (R1), formation de Haute-Garonne, située à l’Est de Toulouse. Quant au tenant du titre toulousain, il se mesurera à Chambéry Savoie (N3).

Ce tirage nous a tout de même réservé quelques affiches sympathiques. À commencer par le choc 100% entre Lens et Monaco à Bollaert. Le duel 100% breton entre Guingamp et Rennes, le derby 100% normand entre Le Havre et le Stade Malherbe de Caen. Enfin, Nice accueillera Auxerre.

