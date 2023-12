Mercato OM : Pablo Longoria vise Saïd Benrahma !

L’OM sait déjà à quoi s’en tenir. Alors que la Côte d’Ivoire organisera la prochaine Coupe d’Afrique des nations du 13 janvier au 11 février 2024, les 24 nations engagées dévoilent, tour à tour, leurs listes de joueurs retenus pour disputer la prestigieuse compétition continentale et pour tenter de succéder au Sénégal. Dans cette optique, Amine Harit, Azzedine Ounahi, Chancel Mbemba, François Mughe et Simon Ngapandouetnbu ont d’ores et déjà été convoqués respectivement par le Maroc, le Congo et le Cameroun. Le Sénégal de Pape Gueye, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr n’a, de son côté, pas encore communiqué. Une vague de départs à prévoir pour Pablo Longoria et ses équipes, qui comptent bien profiter de la fenêtre hivernale pour se renforcer.

Déterminés à l’idée de poursuivre leur remontée au classement, les Phocéens, sixièmes à six points de la troisième place détenue par l’AS Monaco, pourraient ainsi se montrer actifs lors du mois de janvier. Ce vendredi, L’Equipe révèle d’ailleurs deux pistes actuellement étudiées par le board marseillais. Deux noms plutôt prestigieux puisque l’OM apprécierait particulièrement les profils de Suso, ailier droit du Séville FC, et Saïd Benrahma, sous les couleurs de West Ham et également annoncé du côté de… l’Olympique Lyonnais.

Ailier gauche de 28 ans (1 passe décisive en 20 matches toutes compétitions confondues), sous contrat jusqu’en 2026 avec les Hammers, Benrahma - qui a manqué son penalty malgré la victoire (2-0) contre Arsenal jeudi soir - est aujourd’hui évalué à 22 millions d’euros selon le site spécialisé Transfermarkt. Un montant compliqué à atteindre pour l’OM, qui pourrait cependant négocier un prêt pour récupérer l’international algérien (21 sélections, 1 but), loin d’être assuré de disputer la CAN avec les Fennecs. Par ailleurs, l’option Suso (30 ans), en grande difficulté avec les Blanquirrojos, 15es de Liga, est également avancée. Selon nos dernières informations, cette piste n’est, cependant, pas envisagée par la direction marseillaise pour le mercato hivernal.

Auteur d’un but et trois offrandes en 17 rencontres toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, l’international espagnol (5 sélections) pourrait, malgré tout, renforcer un secteur offensif olympien souvent discuté ces derniers mois. Lié au club andalou jusqu’en juin 2025, l’ancien joueur de Liverpool et l’AC Milan est, par ailleurs, évalué à 5 millions d’euros. Une somme bien plus abordable pour l’OM. Si une arrivée de Suso reste difficile à imaginer, le dossier Saïd Benrahma demeure lui ouvert. Enfin, le quotidien français ajoute que les hautes sphères olympiennes regardent également en Turquie où plusieurs profils, évoluant en Süper Lig, pourraient satisfaire les dirigeants phocéens. Une chose est sûre, ça devrait rapidement bouger dans la cité phocéenne…