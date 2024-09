France - Italie : le fantôme d’Antoine Griezmann a encore refait surface

Pour la première trêve internationale depuis la fin de l’Euro 2024, l’Equipe de France se devait de repartir sur de bonnes bases en réajustant un groupe qui avait rencontré quelques difficultés lors du championnat d’Europe avec cette élimination contre l’Espagne en demi-finale. Avec ce premier rassemblement de la saison, Didier Deschamps avait pour mission de consolider certains nouveaux éléments, d’offrir une chance à d’autres jeunes d’intégrer le groupe tricolore, mais aussi et surtout de redonner confiance à quelques cadres en perdition. C’était notamment le cas d’Antoine Griezmann qui avait reçu énormément de critiques pour sa campagne en Allemagne qui avait été très loin de ses standards habituels dans les grandes compétitions. Légende évidente du football français et de l’Equipe de France, le natif de Mâcon retrouve de solides sensations avec un but et deux passes décisives en quatre matchs de Liga avec l’Atlético de Madrid. Mais avec les Bleus, un blocage persiste sur le plan individuel, auquel il faut ajouter à la débâcle collective symbolisée par cette gifle contre la Nazionale (1-3).

Appelé encore une fois en Equipe de France, Antoine Griezmann se devait de faire bonne impression après un Euro cataclysmique. Le sélectionneur des Bleus avait d’ailleurs confirmé en conférence de presse s’être entretenu avec le joueur de l’Atlético de Madrid pour le rassurer moralement et mentalement : «J’échange beaucoup avec les joueurs. Antoine est certainement le joueur avec qui j’ai eu le plus de discussions, il a eu des périodes plus ou moins heureuses. Qu’il ne soit pas aujourd’hui à 100%… Il rentrera aussi dans une gestion du temps de jeu. Les échanges sont permanents. Je lui ai parlé pendant l’Euro, entre les compétitions. Je passe beaucoup de temps avec les joueurs pour les mettre en confiance». Mais parfois, même avec toute la bonne intention, la vérité peut être difficile à avaler. Plus les trêves internationales passent, plus Antoine Griezmann est méconnaissable. Et c’est toute l’Equipe de France qui semble pâtir de la chute d’une légende vivante.

Une titularisation de dernière minute…

Alors qu’il devait à l’origine débuter sur le banc en raison de la titularisation annoncée de Randal Kolo Muani, Antoine Griezmann a finalement bien pris place dans le onze de départ des Bleus puisque l’attaque du PSG était malade. Malheureusement, comme lors de l’Euro 2024, le joueur de l’Atlético n’a été que l’ombre de lui-même, alternant entre opportunités stériles et actions bâclées. Il frôle même l’inutilité dans l’animation offensive française sur certaines séquences : «Ils ont été meilleurs. On n’a pas été bon dans le pressing et défensivement. Il faudra travailler et revoir tout cela. Je ne sais pas comment expliquer, on avait bien commencé, mais on n’a pas su arranger quand leur central venait jouer en six, cela posait beaucoup de problèmes. Il faudra faire mieux contre la Belgique pour continuer», a déclaré Grizou sans pour autant discuter plus en profondeur de sa performance. D’ailleurs, la disette commence à se faire ressentir : 0 but, 0 passe décisive, 0,00x décisif par match, sur les 10 dernières apparitions de Griezmann sous le maillot des Bleus. Baisse de forme certes, mais pour quelles raisons ? Elles sont bien évidemment multiples à commencer par collectif.

Pendant plus de dix ans, Antoine Griezmann a été le moteur central du système de Didier Deschamps. Il a campé l’un des plus grands rôles du collectif des Bleus (aux côtés de Paul Pogba). Quand le joueur de l’Atlético est en crise, c’est tout le jeu des Bleus qui souffre. Le problème est que Didier Deschamps ne sait plus où placer son favori dans son dispositif et cela se ressent à l’oeil nu en regardant le match. Titularisé (officiellement) dans un rôle de numéro 10, Griezmann n’a cessé de chercher sa place : il a tantôt switché avec Michael Olise sur le flanc droit, tantôt avec Kylian Mbappé en pointe de l’attaque. Mais que ce soit en ailier ou en faux 9, le natif de Mâcon est bridé, n’est plus lui-même et se censure dans sa productivité. C’est ainsi qu’il devient un poids pour son équipe et non plus le coeur du jeu comme ce fut le cas d’antan : «Quelque chose s’est cassé pendant l’Euro et il ne démarre probablement pas cette nouvelle campagne accompagnée par la même confiance et la même complicité avec Didier Deschamps qu’auparavant», avait précisé le consultant et ancien joueur Bixente Lizarazu. Face à la Belgique, Griezmann devra se rattraper ou son avenir en Bleus pourrait s’écrire au passé…