FC Barcelone : Xavi compte sur Martin Braithwaite

Alors que Sergio Aguëro pourrait arrêter sa carrière et que Luuk de Jong ne donne pas satisfaction, le FC Barcelone a besoin de renfort en attaque. En attendant le mercato hivernal, les Blaugranas pourraient enregistrer le retour de Martin Braithwaite, blessé au genou depuis le mois de septembre.

Sport indique d’ailleurs que l’ancien attaquant de Toulouse et Xavi se sont rencontrés récemment. L’entraîneur espagnol a donné toute sa confiance à l’international danois et lui a affirmé qu’il comptait sur lui. Braithwaite de son côté s’est montré très motivé et espère même pouvoir rejouer avant la fin de l’année civile, alors que son retour n’était pas attendu avant 2022.