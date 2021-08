Lucien Agoumé privilégie un retour en France

Courtisé par de nombreux clubs, Lucien Agoumé a rejoint l'Inter en 2019. Un club où il s'épanouit et où il apprend quotidiennement auprès de nombreux joueurs de très grande qualité. Prêté à La Spezia la saison passée, l'ancien sochalien est convoité cet été. Selon nos informations, Agoumé privilégie un retour en France.

Bordeaux, Reims, Brest et Troyes se sont déjà positionnés sur le milieu de 19 ans. En Italie, Sassuolo, l'Udinese, Boulogne et Cagliari aimeraient le récupérer en prêt. Des formations allemandes ont également fait part de leur intérêt. Sous contrat jusqu'en juin 2022, l'inter Milan souhaite prolonger son joyau. Mieux encore, les Nerrazzuri comptent sur lui à l'avenir et ne souhaitent pas inclure d'option d'achat en cas de prêt d'Agoumé.