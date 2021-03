adidas dévoile le nouveau maillot de la Colombie

À quelques mois de la Copa America 2021, adidas dévoile les nouveaux maillots des équipes sud-américaines. Après avoir présenté le nouveau maillot argentin, l'équipementier allemand dévoile la nouvelle tunique de l'équipe colombienne. Coorganisatrice de la Copa America avec l'Argentine, la Colombie débutera la compétition le 14 juin face à l'Equateur au Metropolitano.

Sur ce nouveau maillot, on retrouve évidemment la couleur phare de la Colombie: le jaune. Contrairement au dernier maillot qui sortait de l'ordinaire avec un design inspiré par les motifs traditionnels qui ornent les chapeaux et jupes des danseuses de cumbia, on retrouve un design classique sur celui-ci. Les trois bandes et le logo d'adidas sont rouges. On retrouve également des chaussettes rouges et un short bleu marine où les bandes adidas sont jaunes.

Cette nouvelle tunique pourrait être vêtue par James Rodriguez et ses coéquipiers dès le 26 mars à l'occasion de la réception du Brésil à Bogotá pour le compte de la 5ème journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 !