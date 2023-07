Marcelo Brozovic file à Al-Nassr !

La suite après cette publicité

La fièvre acheteuse de l’Arabie Saoudite continue et Al-Nassr vient de se renforcer. La formation basée à Riyad qui avait recruté Cristiano Ronaldo l’été dernier vient de répondre à ses concurrents avec le transfert de Marcelo Brozovic (30 ans). Une belle manière d’afficher ses ambitions alors que le champion Al-Ittihad s’est offert Karim Benzema (Real Madrid) et N’Golo Kanté (Chelsea) tandis qu’Al-Hilal a misé sur Ruben Neves (Wolverhampton) et Kalidou Koulibaly (Chelsea).

Champion d’Italie 2021 et sorti d’une saison intéressante (40 matches, 3 buts et 6 offrandes) où il a remporté la Coupe d’Italie et la Supercoupe d’Italie tout en atteignant la finale de la Ligue des Champions, Marcelo Brozovic a décidé de se lancer un nouveau défi en rejoignant à son tour le championnat saoudien.

À lire

Inter : Laurent Blanc valide l’arrivée de Marcus Thuram

Un nouveau défi pour Marcelo Brozovic

Le transfert est estimé à environ 18 millions d’euros et le joueur devrait toucher près de 25 millions d’euros par an. Paraphant un contrat de deux années avec une année en option avec Al-Nassr, Marcelo Brozovic a officiellement été annoncé par son club.

La suite après cette publicité

Révélé du côté du NK Lokomotiva puis du Dinamo Zagreb, Marcelo Brozovic était un joueur de l’Inter Milan depuis janvier 2015 où il est devenu au fil des saisons un milieu défensif de référence. International croate et finaliste de la Coupe du monde 2018, le natif de Zagreb compte par ailleurs 87 capes avec les Vatreni pour 7 buts.