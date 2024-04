Juan Sebastian Verón élu président d’Estudiantes de la Plata

Retiré des terrains depuis 2017 (une pige après sa retraite en 2014 ndlr), Juan Sebastian Verón est toujours dans le milieu du football. L’ancien international argentin (73 sélections) est revenu là où tout a commencé et fini pour lui, à Estudiantes (83 matchs avec l’équipe argentine).

Et comme le souligne le média Olé, l’ancien milieu de terrain de Chelsea et de la Lazio Rome est le nouveau président d’Estudiantes, à la place de Martín Gorostegui. Jusqu’alors, Verón n’était que vice-président du club de La Plata. L’annonce du troisième mandat (il a fait ses deux précédents mandats entre 2014 et 2021) de l’homme de 49 ans sera officialisée ce samedi, en marge du match face au Central Córdoba.