La raison qui pousse Wesley Fofana à vouloir quitter Saint-Etienne

« Non, parce que Claude Puel, qui est le patron du sportif, est très ferme sur le sujet. Nous le sommes également. Je fais confiance au coach. » Voici ce qu'avait dit Bernard Caïazzo, l'un des deux présidents de l'Association Sportive de Saint-Étienne, il y a un mois lorsqu’on lui posait la question d'une éventuelle vente de Wesley Fofana, le défenseur central âgé de 19 années seulement.

La nouvelle pépite forézienne a prolongé son bail le 21 avril dernier jusqu'en 2024, mais il attisait déjà les convoitises. Comme nous vous le révélions, l'AC Milan, mais surtout Leicester, seraient très chaud sur ce dossier. Les Foxes pourraient même, selon les informations de L'Équipe, envoyer 25 millions d'euros au club français pour tenter de le convaincre de lâcher le natif de Marseille.

Fofana jaloux d'Aouchiche

Mais là n'est pas vraiment l'idée des dirigeants des Verts, qui aimeraient plutôt faire la saison avec lui et le vendre l'été prochain. Mais l'avis du joueur compte. Selon le quotidien, il n'est pas vraiment convaincu par le potentiel des siens et les sirènes d'un départ commencent à trouver écho dans son esprit. Mais c'est loin d'être la seule - et principale - raison de sa réflexion actuelle.

En effet, le journal rapporte qu'il aurait très mal pris la signature d'Adil Aouchiche. Pas le fait que le joueur formé au Paris SG soit arrivé, non, mais plutôt ses conditions financières. Fofana a signé son nouveau contrat contre une prime à la signature de 450 000 euros et un salaire brut de 75 000 € mensuels. Aouchiche, lui, a touché 4 millions d'euros à la signature de son premier contrat professionnel et émarge à 80 000 € après seulement quatre rencontres professionnelles. Et cela fait grincer des dents alors qu'il reste moins d'un mois d'un mercato estival très particulier...