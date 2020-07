Saint-Étienne : les enchères montent déjà pour Wesley Fofana

De l'avis de nombreux observateurs, Wesley Fofana est l'un des plus grands espoirs de ces dernières années à l'AS Saint-Étienne avec un certain William Saliba, parti depuis à Arsenal. Et si certains pouvaient encore douter de la capacité du jeune défenseur central de 19 ans à évoluer au plus haut niveau, la rencontre face au PSG en finale de la Coupe de France (1-0) vendredi soir a sans doute fini de les convaincre.

Au four et au moulin, le natif de Marseille, capable d'évoluer dans l'axe gauche, mais qui est plus à l'aise en axe droit, était partout hier face au club de la capitale. Il a été l'un des hommes les mieux notés de la rencontre par la rédaction FM. Une telle prestation, face à des joueurs de la trempe de ceux du Paris Saint-Germain, va sans doute éveiller la curiosité de nombreux clubs et faire revenir à la charge les clubs qui sont déjà sur le dossier.

L'ASSE réclame au moins 30 M€ pour Wesley Fofana

La presse italienne n'a pas manqué de souligner l'intérêt appuyé de l'AC Milan depuis quelques mois sur Fofana. Selon nos informations, une somme de 18 M€ a déjà été proposée par le club lombard, mais a été poliment refusée par l'ASSE. Milan, qui connaît le potentiel du joueur, semble prêt à aller jusqu'à 30 M€, somme réclamée par la direction des Verts.

Dès lors, une surprise pourrait venir de Leicester. Le club anglais, qui lutte pour une place en Ligue des Champions la saison prochaine, nourrit de grandes ambitions et a lui aussi détecté le potentiel énorme du roc défensif stéphanois. Selon nos informations, une première offre proche de 20 M€ pourrait rapidement émaner de la direction de Leicester pour tenter de convaincre Saint-Étienne.

Mais l'affaire s'annonce déjà compliquée. Claude Puel voue une admiration et une confiance sans faille à Wesley Fofana et l'a déclaré tout simplement intransférable. De plus, sa récente prolongation de contrat jusqu'en juin 2024 place le club forézien en position de force sur le mercato. Quoi qu'il en soit, la valeur du joueur devrait s'envoler, notamment après sa prestation étincelante face au PSG. La bataille ne fait sans doute que commencer.