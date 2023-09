CdM : mandat d’arrêt pour l’attribution du Mondial au Qatar

Presque un an après la victoire de l’Argentine contre la France à la Coupe du Monde au Qatar, l’enquête judiciaire se poursuit au sujet de l’attribution de ce Mondial, toujours plus soupçonnée de corruption. Le journal Le Monde, confirmant une information de L’Equipe, a appris que les juges d’instruction Serge Tournaire et Virginie Tilmont avaient délivré un mandat d’arrêt en juin dernier contre l’homme d’affaires qatari Mohamed Ben Hammam (74 ans), ex-vice-président de la Fédération internationale de football (FIFA).

Ancien patron de la Confédération asiatique de football, il est soupçonné de «faits de corruption privée en lien avec l’attribution de la Coupe du monde de football 2022». Le Parquet national financier soupçonne Mohamed Ben Hammam d’avoir acheté «un vote favorable aux concurrents du Qatar», le 2 décembre 2010, à savoir le Tahitien Reynald Temarii, président déchu de la Confédération océanienne de football (OFC). Domicilié au Qatar et réduit au silence par la famille al-Thani, il a été convoqué pour être auditionné à plusieurs reprises sans jamais y répondre.