Valorisation des clubs : le Real Madrid en tête, le PSG entre dans le top 10, l'OM absent du classement

Depuis quelque temps, des rumeurs de rachats de clubs font leur apparition. Si Toulouse est bien en vente, est-ce aussi le cas de l'Olympique de Marseille ? Quoi qu'il en soit, pour vendre un club, il faut savoir l'estimer. Ainsi, les cabinets d'audit font leur travail et on retrouve, dans ceux-ci, le cabinet KPMG, leader de l'audit, du conseil et de l'expertise comptable. En ce jeudi, ils ont publié un classement de la valorisation des clubs de football, calculée selon une méthodologie détaillée.

Les 32 clubs ont été évalués sur la base des données financières publiques et le classement se fonde sur les éléments datant du 1er janvier 2020. On retient que les clubs appartiennent aux 50 premiers clubs européens en termes de résultats d'exploitation et aux 50 premiers clubs du coefficient UEFA sur les cinq dernières. Il leur faut aussi appartenir aux 30 meilleurs clubs en termes de suiveurs. Ensuite, voici les critères : Rentabilité : la gestion financière de leurs coûts par les clubs - coûts techniques, frais de personnel, salaires des joueurs... Popularité : la reconnaissance en tant que marque - taux d’engagement sur les réseaux sociaux, communautés de fans... Potentiel sportif : valeur de l’équipe en tant que groupe de plusieurs joueurs, se mesurant notamment par le marché des transferts. Droits de diffusion : taux des gains enregistrés lors des diffusions. Propriété d’un stade par le club : c’est un actif financier important pour un club, c’est donc un critère important pour déterminer sa valeur.

En tête, on retrouve le Real Madrid. L'emblématique club espagnol est évalué à près de 3,4 milliards d'euros, mais est suivi de près par une formation tout aussi grande, bien qu'en difficulté sportive depuis quelque temps, Manchester United. Les Red Devils, eux, sont valorisés à 3,3 milliards d'euros. Enfin, une autre équipe de Liga complète le podium. Le FC Barcelone est donc la troisième entreprise la mieux valorisée et la dernière à plus de 3 milliards (3,1 milliards d'euros).

L'OM n'est pas dans ce classement

Du côté des Français, le Paris Saint-Germain, avec ses stars telles que Neymar ou Kylian Mbappé, entre dans le top 10. En effet, le club parisien a grimpé de deux positions par rapport à l'an passé pour se retrouver le neuvième club le mieux valorisé. Le cabinet d'audit l'évalue à 1,9 milliard d'euros. L'autre club français présent dans ce top 30 est l'Olympique Lyonnais. Les Rhodaniens gagnent eux aussi deux positions pour se retrouver classés 20es. Ils valent, toutefois, 3,5 fois moins que le PSG puisqu'ils sont évalués à 543 M€.

A noter aussi que Porto fait son entrée dans ce classement à la 30e position avec une valeur estimée à 313 millions d'euros. Dans ce classement, on ne retrouve bien évidemment pas l'Olympique de Marseille. Aux dernières nouvelles, un cabinet d'audit avait estimé sa valeur à quelque 248 millions d'euros, encore un peu loin du 32e et dernier évalué, Villarreal, et ses 301 millions d'euros. Mais c'est justement pour ce genre de raison que Frank McCourt peut encore retrouver un repreneur, s'il le souhaite, dans un avenir plus ou moins récent.