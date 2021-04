Umbro dévoile de nouveaux coloris pour la Velocita et la Tocco

Quelques semaines après avoir présenté la 6ème génération de la Velocita, Umbro rafraichit deux de ses silos en amenant de nouveaux coloris pour la fin de saison.

Alors que la Tocco Pro et la Velocita 6 sont récemment apparues dans des coloris rose/noir, la marque au double losange se montre très active pour mettre en avant ses silos alors que les géants de l'industrie dominent toujours autant et qu'Umbro ne représente que 0,2% des chaussures présentes dans les 5 grands championnats selon une étude de FootballBootsDB.

La toute nouvelle Velocita 6 qui représente le silo de vitesse de l'équipementier anglais se dévoile avec une tige noire où l'on retrouve une touche de bleu ciel au niveau du laçage. Le logo de la marque qui prend une place conséquente sur cette paire s'affiche lui en blanc. Au niveau des technologies, on retrouve toutes celles dévoilées sur le coloris rose de lancement avec la tige « V-Frame » thermocollée et la semelle extérieure très légère « PEBAX Sprint+ ».

Sur la Tocco Pro, on retrouve un coloris inverse à celui de la Velocita 6. Le silo du confort et du toucher de balle se dévoile dans un bleu ciel très attrayant où l'on retrouve une petite touche de noir avec le logo de la marque en blanc. On retrouve les caractéristiques classiques de la Tocco avec la technologie « D30 » au niveau de la tige en cuir italien qui réduit l'absorption de l'eau de 75% et la semelle extérieure « PEBAX ».

Alors qu'on attend toujours de voir la Tocco aux pieds de joueurs professionnels, Umbro fait en tout cas tout son possible pour mettre ses paires de crampons en avant avec des coloris attrayants...