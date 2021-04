Umbro dévoile la Velocita 6

Plus d'un an après la sortie de la Velocita 5, Umbro présente la toute nouvelle génération de son silo de vitesse qui comporte une toute nouvelle technologie mettant encore la rapidité en avant.

Sur un marché dominé par Nike, adidas et Puma, il est difficile de se faire sa place pour les « petits » équipementiers comme Umbro. La marque anglaise ne représente que 0,2% des chaussures présentes aux pieds des joueurs des 5 grands championnats selon une étude de FootballBootsDB, alors pour conquérir un nouveau public, elle innove et c'est le cas avec la Velocita 6. Umbro a pris chaque décision lors de la conception dans le but de mettre en avant l'accélération brute et l'agilité naturelle.

Avec la Velocita 6, Umbro s'adapte pour faire face à la concurrence et dévoile une paire avec une silhouette très moderne grâce aux changements apportés au niveau de la tige. On retrouve ainsi un col rond très classique que l'on peut retrouver sur bien d'autres paires de crampons modernes. Au niveau des technologies, on retrouve la semelle extérieure très légère « PEBAX Sprint+ » qui est associée avec une géométrie de crampons unique qui offrirait une adhérence idéale pendant l’accélération. Au niveau de la tige, on retrouve la « V-Frame » thermocollée qui est donc une tige en V qui soutiendrait la posture du pied et qui est accompagnée d'une technologie d'ajustement adaptatif en knit qui permettrait de garder le pied dans sa position naturelle pendant la course.

Pour ce coloris de lancement de la 6ème génération du silo de vitesse de la marque au double losange, on retrouve du rose fluo et du noir avec le logo de l'équipementier à l'arrière de la chaussure.