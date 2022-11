CdM 2022 : Clément Turpin arbitrera Uruguay - Corée du Sud

Présent au Qatar en tant qu'arbitre officiel pour la Coupe du Monde (20 novembre - 18 décembre), le Français Clément Turpin sera au sifflet de la rencontre opposant la Corée du Sud et l'Uruguay, lors de la première journée du groupe H. Il sera accompagné par ses compatriotes Nicolas Danos et Cyril Gringore, ainsi que du Roumain Istvan Kovacs qui campera le costume du quatrième arbitre.

C'est le deuxième Mondial dans la carrière de l'arbitre français, alors qu'il avait déjà fait le voyage en Russie en 2018. La rencontre est prévue ce jeudi à 14h00 et aura lieu à l'Education City Stadium de Doha. A noter que Stéphanie Frappart a également été sélectionnée comme arbitre principale pour la compétition et fait son entrée en lice dans le tournoi, dans le Mexique - Pologne en tant que quatrième arbitre. Benoît Millot et Jérôme Brisard officieront, quant à eux, à la vidéo.