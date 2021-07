L'ESTAC Troyes révèle ses maillots pour la saison 2021-2022

De retour en Ligue 1 pour cette saison 2021-2022 après avoir remporté le championnat de Ligue 2 l'an passé, l'ESTAC Troyes entend bien rester dans l'élite du football français. Pour ne pas refaire l'ascenseur, les hommes de Laurent Battles espèrent que le beau jeu qu'ils pratiquent leur permettra d'atteindre leurs objectifs.

Pour cela, les pensionnaires du stade de l'Aube arboreront deux nouvelles tuniques qu'a dévoilé Le Coq Sportif, équipementier du club troyens depuis 2019 et ce jusqu'en 2024. Pour la troisième année au cours de laquelle le coq habillera l'ESTAC, deux designs relativement classiques ont été choisis par la marque française.

Même blason, mêmes couleurs, même passion... 𝙉𝙤𝙪𝙫𝙚𝙡𝙡𝙚 𝙥𝙚𝙖𝙪 ! 👕🔵⚪️

Découvrez les tenues officielles de l’ESTAC version 21/22, à retrouver dès demain en boutique et dès maintenant sur le e-shop 👉 https://t.co/UEbsh1jCon#TeamEstac x @lecoqsportif 💥 pic.twitter.com/p6ElGj2lPM — ESTAC Troyes (@estac_officiel) July 30, 2021

Le maillot domicile rappelle fortement celui utilisé lors de l'année 2020-2021. Le bleu est la couleur dominante, alors que le sponsor maillot principal du club de l'Aube apparaît en blanc pour bien ressortir, tout comme le léger col blanc et bleu présent au niveau du cou. Si le bas de la manche droite conserve la même couleur principale, le bout de la manche gauche alterne le bleu clair et le blanc pour se distinguer. Un short bleu et des chaussettes bleues accompagneront cette tunique domicile cette année.

Pour ce qui est du kit extérieur que porteront Mama Baldé, Renaud Ripart et leurs partenaires tout au long de la saison, c'est l'inverse qui prédomine. La couleur blanche est en effet majoritaire sur ce maillot alors que le sponsor maillot est le même bleu historique de Troyes. Le bout des manches droites et gauches ont chacune leur petite spécificité, ressortant en bleu pour la droite et alternant entre le bleu et le blanc côté gauche. À noter qu'une bande bleue traverse verticalement ce maillot, dans la continuité de celle présente sur le short blanc. Les chaussettes sont elles aussi blanches, laissant apparaître le logo du Coq Sportif en bleu sur le devant.