Brésil : Neymar fulmine après son expulsion !

Averti une première fois juste avant la mi-temps pour un tacle appuyé, Neymar n’a pas pu voir la fin de la rencontre entre Santos et Botafogo. En effet, l’attaquant brésilien a été expulsé pour avoir inscrit un but de la main, écopant ainsi de son second avertissement. Une décision arbitrale étonnante après un premier carton déjà sévère, et qui n’a pas manqué de faire réagir l’ancien du Barça et du PSG, passablement énervé.

«Le deuxième carton jaune est cohérent, mais l’arbitre se moque de moi avec le premier. J’ai commis une seule faute et je vais recevoir un carton jaune immédiatement. Il y a vraiment de mauvais arbitres, bon sang. Ce n’est que mon avis. S’il vous plaît, ne me punissez plus», a invectivé le joueur sur ses réseaux sociaux. Sans pour autant nier sa responsabilité dans la défaite des siens (0-1), estimant que «si je n’avais pas été expulsé, nous aurions certainement pris les trois points. L’équipe mérite toutes mes félicitations pour le match d’aujourd’hui. Vous pouvez me créditer de ces trois points !»