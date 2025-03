Nantes : les gros regrets d’Antoine Kombouaré après la défaite contre l’OM

Présent au micro de DAZN après la défaite (0-2) du FC Nantes contre l’OM, ce dimanche soir en clôture de la 24e journée de Ligue 1, Antoine Kombouaré a logiquement affiché sa frustration. Pour autant, le technicien des Canaris a tenu à souligner la performance collective réalisée par ses joueurs à l’Orange Vélodrome. «Il n’y a pas de défaite encourageante mais c’est le visage que je veux voir, une équipe audacieuse, pendant 1h on les a fait douter mais on n’a pas réussi à marquer, j’aime bien l’expression de Guy Roux, il ne faut pas gâcher et on a gâché, après ça on a été puni, c’est dommage».

Relancé sur cette rencontre, le coach de 61 ans a par ailleurs salué la prestation du jeune Leroux avant d’insister sur le manque d’efficacité offensive. «Le grand regret aujourd’hui, c’est de ne pas marquer malgré les occasions et après ça Marseille t’use et finit par marquer. Il y a un match avec des satisfactions quand même, il faut garder cet état d’esprit et enfin gagner le week-end prochain contre Strasbourg». Et de conclure : «Bravo à Stéphanie Frappart aussi pour son match, 7/10». Un clin d’oeil appréciable au regard du contexte…