Villarreal offre 22 M€ pour Nathan Zézé !

Voilà plus d’un an que Nathan Zézé est régulièrement courtisé sur le marché des transferts. La raison ? Un profil très apprécié des recruteurs et une marge de progression certaine. Selon nos informations, le défenseur central du FC Nantes est suivi avec un grand intérêt par Villarreal en Espagne et par Neom en Arabie saoudite. Et même plus. Villarreal vient ainsi de formuler une offre de 22 M€ pour l’arracher aux Canaris. Un projet qui plait à Zézé, qui rejoindrait là un club qualifié pour la Ligue des Champions.

Lié jusqu’en 2028 avec son club formateur, Zeze n’est ainsi pas contre un départ, et Nantes pourrait céder face à un montant très intéressant. Mais il faut faire attention à la concurrence puisque Neom pousse aussi, avec une offre de 20 M€, comme relayé également par Ouest-France. Neom est friand de joueurs de Ligue 1 ces dernières semaines, avec Alexandre Lacazette et Marcin Bulka qui ont rejoint Saïd Benrahma.

Nantes temporise mais…

Précédemment, Nathan Zézé avait attiré l’intérêt de Bournemouth en Angleterre, à la recherche d’un défenseur central, mais aussi de l’Inter Milan. Le club italien avait coché le nom de l’international Espoir français, âgé de 20 ans. Déjà l’an passé, le club italien avait approché le joueur. Mais aujourd’hui, c’est pour l’instant bien un duel entre Villarreal et Neom qui se profile. Face à cet afflux de prétendants, Nantes souhaite temporiser, afin d’obtenir la meilleure offre possible.

Défenseur central gaucher, Nathan Zézé avait obtenu 17 titularisations en Ligue 1 la saison passée, et le nouvel entraîneur nantais, Luis Castro, aimerait bien s’appuyer sur lui cette saison, mais cela apparaît déjà compromis. Nantes risque donc de perdre un nouvel élément, après avoir déjà cédé Chirivella, Douglas Augusto, Castelletto, Moses Simon et laissé libre Nicolas Pallois ou encore Tino Kadewere. Un grand chambardement.