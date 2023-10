EdF Espoirs : Thierry Henry est fan de Maghnes Akliouche et Mathys Tel

La suite après cette publicité

Nouvelle trêve internationale aussi pour l’Equipe de France Espoirs ave deux rencontres prévues contre la Bosnie-Herzégovine (13 octobre) et Chypre (17 octobre). Le sélectionneur Thierry Henry a tenu à encenser l’homme en forme de Monaco, Maghnes Akliouche : «La façon dont il presse, dont il veut toujours la barre. Son activité, son envie, son attention. Je ne parle même pas des qualités du joueur, qui sont énormes. Notamment pour se tourner, aller vers l’avant, faire la dernière passe, tirer du droit alors que l’on sait que ce n’est même pas son pied préféré… Il a aussi quelque chose de très important: quand vous regardez dans ses yeux, vous voyez que vous ne pouvez pas faire n’importe quoi avec lui. Il ne parle pas beaucoup, mais il parle beaucoup avec la balle. Il dégage quelque chose. Si tu lui donnes une minute, deux minutes, il sera à fond. Et il joue pour l’équipe, c’est important aussi»

Même constat sur Mathys Tel, auteur d’un début de saison flamboyant avec le Bayern. A seulement 18 ans, le jeune tricolore s’impose comme un élément important dans la rotation de Thomas Tuchel : «Quand il rentre dans un match, vous le voyez. Déjà, il met des buts. Lors de ses appels, il est toujours orienté vers l’avant. Et même s’il joue une minute, il se crée deux occasions. Ce n’est pas à négliger, comme son envie. Bien sûr qu’il a encore des choses à travailler, il est jeune: le travail dos au but, le contrôle… Il a déjà ce que tu dois des fois dire à un attaquant: 'Il faut presser, il faut faire les courses dans le dos de la défense, il faut être dur au mal’… Lui il a déjà tout ça, et les buts ; c’est quand même assez impressionnant surtout au vu de ses minutes», a détaillé avec enthousiasme l’ancienne gloire d’Arsenal.