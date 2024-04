Samir Nasri va participer à la Kings World Cup

Samir Nasri et la Coupe du monde, c’est une histoire qui n’a jamais eu lieu. Malgré une brillante carrière passée sous le maillot de l’Olympique de Marseille, Arsenal et Manchester City ainsi que 41 capes et 5 buts avec l’équipe de France, Samir Nasri (36 ans) n’a pas participé à la compétition reine. Il était néanmoins de l’aventure lors de l’Euro 2008 et l’Euro 2012. S’il est désormais retraité et consultant pour Canal +, Samir Nasri va rechausser les crampons et vivre une Coupe du monde avec la France avec la Kings World Cup. Cette Coupe du monde initiée par Gerard Piqué sur l’idée de sa Kings League qu’il avait déjà lancé en Espagne va réunir de nombreuses équipes au Mexique à partir du 26 mai et jusqu’au 9 juin prochain.

Célèbre streamer français, capitaine et sélectionneur de l’équipe de France - qui s’appellera Foot2Rue en hommage au célèbre dessin animé - AmineMaTue a annoncé officiellement l’un des deux joueurs sélectionnés par ses soins pour la compétition. Ainsi, il a choisi Samir Nasri comme il l’a annoncé sur ses réseaux sociaux : «et voici le premier joueur de l’équipe qui rejoint l’aventure King World Cup. Monsieur Samir Nasri ! Il est déterminé comme jamais on va vivre une aventure incroyable. C’est le frérot, il sera là pour plein de choses avant le début de la compétition j’ai trop hâte.»