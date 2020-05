ça s'agite autour d' Issiaga Sylla

Le mercato n'a pas encore ouvert ses portes - on ne sait d'ailleurs pas quand ce sera le cas, mais les clubs travaillent toute l'année pour fixer leurs besoins. Ensuite, on regarde le critère financier, les clubs promus et relégués et on avance. C'est le cas de plusieurs clubs concernant Issiaga Sylla, le latéral gauche du Toulouse Football Club (relégué en Domino's Ligue 2) de 26 années.

Chez les Violets depuis 2012, il attise la convoitise de nombreux clubs français dont le Racing Club de Lens, tout juste promu, en compagnie du Football Club de Lorient, en Ligue 1. Mais ce n'est pas tout. En effet, selon nos informations, il serait la priorité de deux clubs turcs, et non des moindres ! Le Besiktas et Trabzonspor aimeraient beaucoup récupérer cet été l'international guinéen.