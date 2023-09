Séville tombe d’accord avec Sergio Ramos

Toujours libre malgré la fermeture du mercato estival, Sergio Ramos (37 ans) profite de son statut pour jouer les prolongations sur le marché des transferts. Alors que les clubs turcs de Besiktas et Galatasaray étaient dans le coup et qu’Al-Ittihad accélérait pour le signer, le Séville FC est entré dans ce dossier comme nous vous l’avons révélé. Un club cher à l’ancien joueur du Paris Saint-Germain puisqu’il y a été formé et s’y est révélé entre 1996 et 2005 jusqu’à son départ au Real Madrid.

Le défenseur central espagnol a apprécié cette offensive des Andalous puisqu’il aurait donné son accord pour rejoindre la formation de José Luis Mendilibar. C’est en tout cas ce qu’annonce le média espagnol Relevo. Avec Séville, il avait disputé 49 matches pour 3 buts lors de son premier passage.