Chelsea : Hakim Ziyech, un départ inévitable après deux saisons galères ?

Pion essentiel de la belle épopée de l'Ajax en Ligue des champions en 2019, Hakim Ziyech avait décidé de rejoindre Chelsea à l'été 2020 alors que les autres stars de son équipe avaient également choisi de quitter le club. Mais finalement, comme Van de Beek, De Jong, Neres ou encore De Ligt, tout ne s'est pas passé comme prévu pour le natif Dronten après son départ de l'Ajax. Pourtant, cela avait très bien commencé à Londres sous les ordres de Franck Lampard. L'ancienne légende des Blues, qui avait fait du Marocain sa priorité du mercato d'été 2020 n'avait pas tardé à l'installer dans son 4-3-3. Et à son poste préférentiel, Hakim Ziyech avait rapidement donné satisfaction dans un jeu de possession. Mais voilà une blessure à l'épaule et le licenciement de Lampard quelques mois plus tard ont tout chamboulé.

Lorsque Thomas Tuchel a débarqué du côté de Londres, il a rapidement fait comprendre à Hakim Ziyech qu'il allait devoir évoluer pour gagner sa place dans le onze car le profil de l'ancien de Twente ne colle pas vraiment à ce qu'attend le technicien allemand. Surtout dans le jeu sans ballon ou Ziyech n'a jamais été réputé pour multiplier les courses à haute intensité pendant 90 minutes. Alors forcément, l'ancien coach du PSG a privilégié des profils comme Mason Mount, Kai Havertz ou encore Christian Pulisic et Timo Werner pour mettre en place son football de transition. Et les résultats lui ont donné raison puisqu'il a réussi à décrocher la Ligue des champions seulement 6 mois après son arrivée. De son côté, Hakim Ziyech se contentait de quelques bouts de matches sans être transcendant. «Je pense que j’ai eu un peu plus de problèmes que la plupart des autres joueurs parce que je n’avais jamais joué dans un grand championnat. J’avais besoin de temps et j’ai pris ce temps pour m’adapter, apprendre et m’améliorer», expliquait-il.

Un profil qui ne colle pas avec Thomas Tuchel

Pourtant, par moment, Chelsea avait semblé manquer de créativité offensive et d'un tueur devant les cages. Pour créer des occasions, Thomas Tuchel avait parfois fait confiance au Marocain qui apportait sa qualité de passes et sans les multiples ratés de ses attaquants, il aurait sans doute pu finir sa saison avec de meilleures statistiques (39 matches, 6 buts, 4 passes décisives). Après une belle préparation estivale et une performance aboutie en Supercoupe d'Europe, l'international marocain (40 sélections) avait réussi à redistribuer les cartes aux yeux de Thomas Tuchel qui l'avait installé dans son onze. Mais encore une fois, alors qu'il semblait reprendre confiance en lui, une nouvelle blessure à l'épaule l'a tenu éloigné des terrains quelque temps. Suffisant pour perdre encore sa place et laisser le technicien allemand construire sa formation autour d'autres joueurs. «C'est fou. Chaque fois que vous vous débrouillez bien, vous vous blessez ou quelque chose de grave se produit. Et vous devez de nouveau recommencer encore et encore» regrettait Ziyech dans un entretien accordé au site du club.

Cette année, Chelsea n'a pas rayonné autant que la saison dernière et les Blues ont eu toutes les peines du monde à créer le danger offensivement. Avec un Romelu Lukaku transparent, un Werner peu inspiré et un Mount irrégulier, l'attaque londonienne n'a pas brillé, mais Tuchel n'a jamais souhaité relancer Hakim Ziyech. Ce dernier, encore plus que la saison dernière, s'est contenté de quelques matches et de quelques entrées à des postes inédits pour lui (piston droit, piston gauche). La flexibilité tactique de l'ancien coach de Dortmund et les nombreux changements dans le onze ne lui ont aussi pas permis d'avoir une certaine continuité. Si ces statistiques sont meilleures cette saison (44 matches, 8 buts, 6 passes décisives), il n'a par exemple jamais enchaîné plus de 4 titularisations de suite.« C'est de ma faute, ce sont mes choix. Je choisis d'autres joueurs, ce qui fait souffrir Hakim en ce moment. Je peux comprendre que c'est de ma faute si Ziyech ne peut pas en montrer plus», expliquait d'ailleurs Tuchel cette saison.

Un départ inévitable pour se relancer

Cet été, Hakim Ziyech a de fortes chances de quitter Londres pour un nouveau défi. Alors qu'il n'a jamais pu correspondre aux attentes de Thomas Tuchel, le Marocain reste un joueur qui a une belle cote sur le marché des transferts. Notamment en Italie ou l'AC Milan en a fait une cible pour renforcer son attaque. L'été dernier déjà, le club milanais avait discuté avec l'entourage du joueur, mais Ziyech, comme Chelsea d'ailleurs, avait souhaité poursuivre l'aventure en Premier League pour tenter de s'imposer. Mais après une nouvelle saison mitigée, l'heure est plus que jamais à un départ.

À 29 ans, le Lion de l'Atlas a encore de belles années devant lui au plus haut niveau, mais il faudra vite retrouver du rythme. Surtout qu'il ne lui reste que son club pour briller dans les grandes compétitions puisqu'il refuse toujours de revenir en sélection marocaine alors que sa fédération et son sélectionneur ont tenté d'apaiser les tensions récemment. À quelques mois du Mondial qu'il devrait donc passer devant sa télé, son futur choix de club sera décisif, car après deux saisons décevantes, Hakim Ziyech n'a plus le droit à l'erreur.