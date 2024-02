Saïd Benrahma déclare sa flamme à l’OL et…Hatem Ben Arfa

C’est l’un des transferts les plus rocambolesques de l’histoire de la Ligue 1 par son déroulement. Depuis plusieurs semaines, Saïd Benrahma était une piste prioritaire de l’OL sur le marché des transferts hivernal. Pourtant, alors que les Gones avaient fait toutes les manœuvres pour conclure le deal avant la fermeture du mercato, leurs homologues de West Ham n’ont pas fait le nécessaire pour envoyer l’ailier algérien à Lyon. Et après un appel concluant avec la FIFA, les Gones ont finalement eu gain de cause et l’ancien de Nice a enfin pu poser ses valises officiellement entre Rhône et Saône. Rassuré alors qu’il souhaitait vraiment rejoindre les pensionnaires du Groupama Stadium, le natif d’Aïn Témouchent avait part de sa joie de rejoindre le club.

Interrogé à nouveau par les médias de l’OL ce dimanche, le joueur de 28 ans a levé le voile sur plusieurs autres questions qui lui ont été posées. Ainsi, Benrahma a notamment pu déclarer sa flamme à la formation septuple championne de France mais aussi à Hatem Ben Arfa, l’un de ses joueurs préférés et qui a porté la tunique rhodanienne au début de sa carrière : «c’est un club historique, qui a une grande histoire. De grands joueurs sont passés par là et c’est un grand club. Quand on parle de Lyon, on en dit que du bien. J’appréciais beaucoup Hatem Ben Arfa que j’ai suivi en étant jeune. Il y a aussi Juninho, Benzema, il y a tellement de joueurs qui sont passés par là. Ben Arfa est un joueur qui m’a donné envie de jouer au football puisque je l’ai connu jeune et j’ai fini par jouer avec lui. Je n’ai pas regretté de l’avoir suivi. C’est un joueur qui m’a impressionné quand j’étais jeune, j’aimais le style de joueur qu’il était.»