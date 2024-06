Mercato, droits TV, conflit juridique… c’est déjà la panique à Auxerre !

Relégué il y a tout juste un an à la suite d’un passage express en Ligue 1, l’AJ Auxerre a officiellement validé son retour dans l’élite du football français avec en prime le titre de champion de Ligue 2 acté à une journée du terme du championnat. Un accomplissement pour le club bourguignon et son entraîneur, Christophe Pélissier, qui ont été en mesure de garder leur trône jusqu’au bout et qui nourrissent désormais de grands objectifs pour l’exercice à venir comme assurer son maintien en première division. Toutefois, les ambitions sportives des Auxerrois pour l’an prochain ont rencontré un premier couac. La promotion en poche, l’AJ Auxerre s’est mis en tête de se renforcer et a rapidement coché le nom de Tim Jabol-Folcarelli.

Révélation de la saison en Ligue 2 et homme à tout faire du côté d’Ajaccio, le milieu de terrain de 24 ans était en discussion avancée avec le club icaunais. Aux dernières nouvelles, la formation entraînée par Christophe Pélissier serait tombée d’accord avec le joueur pour un contrat de quatre ans. Pensant boucler l’affaire pour un montant avoisinant les 2 M€, Auxerre ne peut malheureusement pas enregistrer sa première recrue. La raison ? Selon RMC Sport, Ajaccio exige un premier versement de l’ordre de 400 000 euros sur les 2 M€ escomptés. Une somme que le club bourguignon peine à trouver en l’absence de certitude sur le montant qu’il touchera en droits TV, étant donné que la Ligue 1 n’a toujours pas de diffuseur. Faute de moyens, l’AJ Auxerre se retrouve coincer dans ce dossier.

Pour ne rien arranger à ses affaires, le promu va devoir également rendre des comptes, dès lundi prochain, devant le conseil des prud’hommes avec un ancien de la maison : Jean-Marc Furlan. Grand artisan du retour de l’AJ Auxerre dans l’élite du football français en 2022 après 10 années passées dans l’antichambre de la Ligue 1, Jean-Marc Furlan a vu son aventure sur le banc du club icaunais prendre subitement fin le 11 octobre 2022. Outre les mauvais résultats enregistrés par les pensionnaires de l’Abbé Deschamps, qui pointaient à l’époque à une dangereuse 16e place de Ligue 1, le technicien âgé aujourd’hui de 66 ans a surtout payé très cher ses gestes déplacés à l’encontre des supporters de Clermont (défaite 2-1 de l’AJA).

Démis de ses fonctions deux jours plus tard et remplacé dans la foulée par Christophe Pélissier, le natif de Sainte-Foy-la-Grande avait ensuite écopé de quatre matchs de suspension (dont un avec sursis) par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP). Plus d’un an après les faits, l’ex-coach du SM Caen s’apprête à contester son licenciement pour faute grave devant le conseil des prud’hommes auxerrois et réclame, à ce titre, près de 1,5 million d’euros à son ancien club selon les informations rapportées par France Bleu Auxerre. Le contexte est déjà crispant dans l’Yonne…