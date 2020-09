Puma intervient dans l'affaire Alvaro-Neymar !

Il y a peu de temps, Puma a fait de Neymar son égérie dans le monde du football, avec un contrat plus que juteux à la clé. La marque allemande a ainsi signé son retour parmi les grands équipementiers du monde du sport et espère revenir en force face à Nike et Adidas. Problème : l'incident de sa nouvelle star avec Alvaro Gonzalez lors du Classique PSG-OM pourrait venir ternir son image.

Ainsi, des insultes racistes auraient été prononcées par les deux joueurs, véhiculant une mauvaise réputation pour l'égérie de Puma. La marque aurait peur de subir d'énormes pertes suite à la décision de la LFP, ce mercredi. À tel point que l'équipementier serait entré en contact avec sa star pour négocier un arrangement avec le défenseur de l'OM, selon AS. Une intervention pour des raisons financières avant tout mais qui pourrait aussi avoir un impact sur le sportif et la décision de la LFP.