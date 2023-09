Serhou Guirassy, l’arme fatale du VfB Stuttgart !

La suite après cette publicité

En ouverture de la cinquième journée de Bundesliga, le VfB Stuttgart accueille Darmstadt, ce vendredi soir, et une question se pose… Serhou Guirassy poursuivra-t-il son rythme effréné ? Une interrogation légitime au regard du début de saison canon réalisé par l’ancien attaquant du Stade Rennais ou encore d’Amiens. Déjà auteur de 14 buts et 2 passes décisives en 28 matches toutes compétitions confondues la saison passée, l’international guinéen (7 sélections, 2 buts) semble, cette fois-ci, bien décidé à marquer les esprits. Grand artisan de la 4e place actuellement occupée par les pensionnaires de la MHPArena, le droitier d’1m87 est, en effet, inarrêtable.

Un début de saison historique !

Auteur d’un nouveau triplé, samedi dernier, lors de la victoire de Stuttgart sur la pelouse de Mayence (1-3), Serhou Guirassy totalise ainsi huit buts en quatre apparitions, soit une moyenne monstrueuse de deux buts par match. Lors des trois premières journées, celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2026 s’était notamment déjà distingué avec deux doublés face Bochum et Fribourg avant de marquer contre Leipzig malgré la déroute de son équipe (5-1). Une ligne statistique exceptionnelle qui lui permet même de dépasser les plus grands cadors dans l’exercice.

Avec «seulement» 7 buts en cinq journées, Kylian Mbappé et Erling Haaland doivent, à ce titre, s’incliner. À noter d’ailleurs que depuis la saison 1967-1968, jamais un joueur n’avait réalisé une entame de saison aussi prolifique en Allemagne après quatre journées. Interrogé sur le rendement impressionnant de son coéquipier, Deniz Undav (27 ans) ne pouvait que s’enflammer, totalement conquis par la facilité de Guirassy en ce début de saison. «Le taux de réussite de Serhou est complètement fou», assurait notamment l’Allemand avant de poursuivre : «il est glacial devant le but et s’amuse comme un fou».

Pourvu que ça dure…

«Il est dans la forme de sa vie à mon avis. Il est incroyablement fort. Nous espérons qu’il restera comme ça. Serhou sait ce qu’il a ici. Il s’identifie à 100% à notre cause», ajoutait de son côté son entraîneur Sebastian Hoeness. Définitivement transféré chez les Souabes le 1er juillet dernier, Guirassy - prêté par le Stade Rennais avant cela - donne quoi qu’il en soit raison à sa direction. Après avoir marqué quatre buts lors de ses cinq derniers matches de championnat et un lors du barrage de relégation contre Hambourg pour aider le VfB à rester en Bundesliga, le natif d’Arles poursuit son ascension. Une belle revanche pour celui qui avait connu une première expérience contrastée outre-Rhin, marquée par différentes blessures lors de son passage à Cologne.

Aujourd’hui sous les ordres de Sebastian Hoeness, l’intéressé - qui déclarait récemment se sentir «à l’aise» avec sa nouvelle équipe - s’épanouit pleinement. «Il a joué un grand rôle dans la cohésion de l’équipe et sait aussi qu’il peut compter sur ses coéquipiers», confiait, par ailleurs, le directeur sportif de Stuttgart, Fabian Wohlgemuth, quelques minutes seulement après la nouvelle masterclass de son protégé à Mayence. Qualifié avec la Guinée pour la Coupe d’Afrique des Nations, en janvier prochain, Guirassy, actuellement en tête du classement des buteurs en BL mais également à l’échelle européenne, devrait cependant manquer plusieurs matches avec le VfB, sans parler des nombreuses convoitises dont il devrait faire l’objet lors du mercato hivernal. En attendant, Darmstadt est prévenu : la machine Guirassy est prête à enflammer la Bundesliga !