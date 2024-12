Jean-Michel Aulas s’investit auprès d’un club amateur

Président de l’Olympique Lyonnais durant un peu plus de 35 ans, Jean-Michel Aulas a beaucoup fait pour son club et le football français en général. L’homme d’affaires de 75 ans s’est livré sur sa nouvelle vie dans les colonnes de Ouest-France ce lundi. « J’ai refait ma vie avec ma femme qui est plus jeune et qui a trois enfants, que je considère à ma charge : deux garçons de 10 et 14 ans et une fille de 12 ans… Et ils jouent tous au foot.» Il a d’ailleurs révélé s’investir dans ce club amateur.

« Je sers d’incitateur, d’accompagnateur, et je participe à la vie du club. J’y passe tous mes samedis matin, que ce soit avec les bénévoles à la buvette, les éducateurs ou bien le président. Je suis un fou de foot amateur. Ça me permet de retrouver ce football-là, un peu dans l’esprit de l’OL quand je suis arrivé en 1987, quand le football professionnel était bien moins développé. Quand tu as officié pendant 35 ans comme président dans le club phare de la région, les gens te reconnaissent. Je suis en contact direct avec les éducateurs, le président, les bénévoles… L’Éveil de Lyon c’est 1 200 licenciés quand même. Et ça me permet de connaître le football amateur par l’opérationnel, ce qui n’était pas le cas.» JMA est toujours proche des terrains malgré son départ de l’OL.