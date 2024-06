Gagnez 432 € grâce à l’Equipe de France !

Ce n’est sûrement pas le début d’Euro 2024 qu’espérait l’équipe de France. Après une victoire dans la douleur face à l’Autriche 1-0, les Bleus de Didier Deschamps n’ont pu faire mieux que 0-0 face aux Pays-Bas sans leur capitaine et meilleur joueur Kylian Mbappé laissé sur le banc de touche. Face à la Pologne, c’est ni plus ni moins que la tête du groupe D que la France va viser.

En dépit des deux premiers matches, l’équipe de France a bien évidemment de solides arguments pour croire en la victoire. Kylian Mbappé contrarie forcément les plans du sélectionneur national. Le capitaine des Bleus est incertain, mais veut de son côté disputer la rencontre. Quoi qu’il en soit, la France, qui dispose d’un Ngolo Kanté impérial depuis le début de l’Euro, n’est pas sans ressources avec des joueurs d’expérience et habitués de ce type de rendez-vous tel que Griezmann, Thuram, Dembélé, Giroud. Autant de joueurs qui vont devoir malgré tout hausser leur niveau de jeu. Pour profiter de ce troisième match de l’équipe de France, le site de paris sportifs PARIONS SPORT en Ligne vous propose un bonus de bienvenue de 85€ en crédits de jeu en misant jusqu’à 85€, que votre pari soit perdant ou gagnant, ainsi que 15€ sans dépôt avec le code FM15**.

Parmi les différents paris proposés par PARIONS SPORT en Ligne, voici trois cotes*** intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

la France l’emporte 3-0, cote à 3,55

On l’a vu ce groupe D est très disputé entre la France, l’Autriche et les Pays-Bas. La Pologne est le maillon faible de ce groupe et est d’ores et déjà éliminée. Sans doute démobilisée et la tête en vacances, la bande à Robert Lewandowski pourrait permettre à la France de se relancer. La défense polonaise peu à son avantage face à l’Autriche (3 buts encaissés) pourrait de nouveau prendre l’eau face à une équipe de France revancharde. Un petit 3-0 à la cote de 6,90 est un coup à ne pas rater.

la France marque sur penalty, cote à 4,85

Où est passée l’Équipe de France séduisante qui enfilait il y a peu les buts comme les perles ? En difficulté depuis trois rencontres, les Bleus sont obligés de faire le spectacle et d’enchaîner les buts face à une équipe polonaise qui a déjà encaissé 5 buts en 2 matches. Comme souvent face à des défenseurs lourds et empruntés, la vivacité et la fougue des attaquants français vont créer des brèches et pousser les défenseurs à la faute. Typiquement le genre de matches où un penalty est sifflé. Et si Kylian Mbappé est absent, Antoine Griezmann pourra se charger de la sentence… Quoi qu’il arrive, un penalty pour la France est une possibilité à ne pas négliger, surtout avec une cote à 4,85.

passe décisive d’Antoine Griezmann, cote à 3,40

S’il y a un joueur qui a été décevant face aux Pays-Bas en plus d’Ousmane Dembélé, c’est bien Antoine Griezmann. L’attaquant de l’Atlético de Madrid a raté plusieurs occasions franches devant le but. Mais le talent de Grizou est toujours là et nul doute que l’attaquant tricolore aura à cœur de se rattraper face à la Pologne. Et quoi de mieux que de délivrer des caviars pour se faire pardonner, lui qui a quasiment délivré de passes décisives qu’il n’a marquées chez les Bleus (44 buts contre 38 offrandes).

(*** cotes soumises à variations)