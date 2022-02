Luka Modric donne l'âge de sa retraite

Dans un entretien relayé par Marca en marge du lancement de Sportening une application sociale où il est un investisseur, Luka Modric (37 ans) en a profité pour parler de son avenir. Arrivant sur les dernières années de sa carrière, le natif de Zadar qui compte 26 apparitions cette saison pour 2 buts et 5 offrandes se voit bien continuer à jouer un moment : «je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas jusqu'à quelle année je vais pouvoir jouer. Ça pourrait être 40, ou plus ou moins. Voyons voir. Je dois y aller petit à petit, profiter de ce que je fais bien, je me sens bien physiquement, ce qui est important, mentalement aussi.»

«Je suis dans un très grand club, le meilleur club du monde sans aucun doute et je travaille pour maintenir ce niveau le plus longtemps possible. Pour voir combien de temps ça va prendre mais parler d'années est très difficile. Maintenant j'ai presque 37 ans et je me sens vraiment très bien. J'ai travaillé en dehors de Valdebebas et du siège du club pour savoir ce que je peux améliorer, où je peux garder mon physique» a-t-il poursuivi. Toujours performant, Luka Modric continue de régaler sur les terrains de Liga pour notre grand plaisir.