Les patrons du Bayern sont à Londres pour Kane

La suite après cette publicité

Voulant renforcer son attaque après un an passé sans Robert Lewandowski, le Bayern Munich a rapidement identifié Harry Kane (30 ans) pour le poste de buteur. Sorti d’une saison pleine avec Tottenham (32 buts et 5 passes décisives en 49 matches), le droitier a néanmoins terminé huitième de Premier League avec son équipe. Ne participant pas à une compétition européenne l’an prochain et arrivant à un an de la fin de contrat, il dispose d’une situation qui convient au club bavarois.

Ces derniers ont déjà vu deux offres être refusées et vont repasser à l’attaque. Selon les informations de Sky Germany, le CEO du Rekordmeister Jan-Christian Dreesen et le directeur technique Marco Neppe sont arrivés à l’aéroport pour décoller en destination de Londres afin de rencontrer le patron des Spurs Daniel Levy pour discuter d’un transfert d’Harry Kane.

À lire

Le transfert de Sadio Mané à Al Nassr va faire perdre de l’argent à Liverpool