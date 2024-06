PSG : les détails du transfert de Matvey Safonov

C’était pressenti, c’est désormais officiel. Le Paris Saint-Germain vient d’annoncer l’arrivée de sa première recrue estivale. Son nom ? Matvey Safonov (25 ans). Gardien titulaire de la sélection russe (13 capes), le natif de Stavropol évoluait jusqu’alors du côté de Krasnodar mais a finalement décidé de donner un nouvel élan à sa carrière en rejoignant le club de la capitale française pour les cinq prochaines saisons. Dans la Ville Lumière, le dernier rempart russe va ainsi venir apporter une concurrence à Gianluigi Donnarumma, titulaire indiscutable lors de l’exercice 2023-2024.

«Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, l’un des plus grands clubs de par son histoire et son palmarès. J’ai déjà hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers, de défendre mes nouvelles couleurs et de rendre fiers les supporters. Allez Paris», a ainsi déclaré le principal intéressé. Concernant les détails de l’opération, quelques précisions peuvent cependant être apportées. Ainsi, si un montant d’une vingtaine de millions d’euros était dernièrement relayé, nous sommes en mesure d’affirmer que le coût du transfert est largement inférieur, bien en deçà des 18 M€ annoncés. Par ailleurs, Safonov touchera dans la capitale française un salaire «peu élevé», notamment au regard de ce que pouvait percevoir Keylor Navas (environ 7M€ net annuel).