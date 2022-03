Nasser Al-Khelaïfi valide le nouveau fair-play financier

Nous vous l'avons récemment révélé, l'UEFA prépare une nouvelle mouture de son fair-play financier, qui devrait être définitivement présentée et officialisée le 7 avril prochain lors d'une assemblée générale. Au cours de l'assemblée générale de l'Association des Clubs Européens (ECA), le président Nasser Al-Khelaïfi, homme fort du Paris SG par ailleurs, a évoqué ce nouveau système de contrôle.

La suite après cette publicité

«Ces nouvelles règles sont définies pour assurer un meilleur contrôle des dépenses, tout en encourageant l'investissement qui sécurise l'avenir de notre jeu de manière durable. L'UEFA a intégré de nombreux commentaires de l'ECA dans cette nouvelles version, écoutant les plus de 240 clubs membres, pour rendre ces nouvelles règles plus simples, plus justes, plus transparentes et plus respectées. Nous avons hâte que ce nouveau système soit rapidement mis en place», a-t-il lâché, remerciant chaudement le patron de l'UEFA Aleksander Ceferin.