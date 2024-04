Vente du Stade de France : la nouvelle grande annonce d’Amélie Oudéa-Castéra

Un temps évoqué comme possible mis en vente voire racheté par le Paris Saint-Germain, le stade de France ne sera finalement pas cédé par l’Etat français. En effet, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, l’a annoncé mardi lors d’une audition devant la commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale : «Je confirme le rejet de l’unique offre de cession dans la mesure où elle a été considérée par les équipes de Fin Infra (la mission d’appui au financement des infrastructures du ministère des Finances, ndlr) comme irrégulière», a-t-elle déclaré. Néanmoins, des négociations sont bien en cours jusqu’en septembre au sujet de la reprise de l’administration du Stade de France.

Alors que la gestion de l’enceinte est contractuellement laissée au consortium Vinci-Bouygues jusqu’à la fin de l’été 2025, le ministère des Sports assure que plusieurs candidats, dont l’entreprise GL Events dirigé par Olivier Ginon considéré comme proche d’Emmanuel Macron, peuvent faire des offres pour reprendre cette gestion : « Nous sommes aujourd’hui avec un processus qui se poursuit pour les offres de concession. Actuellement, et jusqu’à fin mai, se déroule une phase de négociations dans le but d’optimiser ces offres. Ensuite, et jusqu’à fin septembre, les candidats auront la capacité de déposer leur offre finale », a précisé la ministre.