Euro 2024 : la liste définitive de l’Angleterre

La liste des 26 Anglais retenus pour disputer l’Euro 2024 est enfin tombée. Après l’annonce faite par la presse britannique des absences de Jack Grealish (choix) et d’Harry Maguire (blessure au mollet), les Three Lions ont officialisé la nouvelle. À noter que les deux derniers recalés sont les défenseurs Jarrad Branthwaite (Everton), Jarell Quansah, Curtis Jones (Liverpool) et James Trafford (Burnley).

La suite après cette publicité

Gardiens : Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal).

Défenseurs : Lewis Dunk (Brighton), Joe Gomez (Liverpool), Marc Guehi (Crystal Palace), Ezri Konsa (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle), Kyle Walker (Manchester City).

La suite après cette publicité

Milieux : Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Gallagher (Chelsea), Kobbie Mainoo (Manchester United), Adam Wharton (Crystal Palace) Declan Rice (Arsenal).

Attaquants : Jude Bellingham (Real Madrid), Jarrod Bowen (West Ham), Eberechi Eze (Crystal Palace), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Munich), Cole Palmer (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Brentford), Ollie Watkins (Aston Villa).