C’est déjà la panique à la FIFA pour la Coupe du monde des clubs

Le sujet de la toute nouvelle Coupe du monde de clubs de la FIFA commence à faire parler. Depuis quelques semaines, de nombreux joueurs comme Rodri, Marquinhos, Koundé et bien d’autres interrogés sur le sujet ont fait part de leurs inquiétudes d’un trop grand nombre de matchs disputés cette saison. Le milieu de terrain de Manchester City a même évoqué une grève potentielle des acteurs de jeu. La Ligue des champions a modifié son format pour augmenter son nombre d’équipes et donc de matchs, dans le but de contrer le projet de Super League européenne et d’augmenter ses recettes de droits TV. Vient ensuite ce fameux mondial des clubs.

Cette compétition change, elle aussi, son mode de fonctionnement. Il n’y a plus 7 équipes qualifiées (6 vainqueurs de la plus grande compétition continentale, plus une équipe locale) pour un petit tournoi disputé sur une semaine, mais bien 32 participants repartis sur tous les continents (Real Madrid, PSG, Manchester City, Flamengo, Boca Juniors, Al-Hilal, Urawa, Al Ahly, Wydad AC, CF Monterrey pour ne citer qu’eux) qui s’affrontent sur le format de la Coupe du monde. La première édition a lieu cet été. La compétition va durer un mois, du 15 juin au 13 juillet aux États-Unis, à l’heure où habituellement les joueurs sont en vacances puisqu’il n’y a pas de compétition entre nations.

La FIFA n’a toujours pas de diffuseur…

Vous l’aurez compris, les créneaux pour se reposer deviennent une denrée très rare pour un joueur de haut niveau. C’est évidemment l’une des critiques faites à cette Coupe du monde des clubs. La FIFA souhaite faire fructifier l’objet football, le développer et créer de nouvelles rentrées d’argent. Pour attirer les meilleures équipes du monde, elle a promis entre 25 et 70 M€ aux participants, entre la qualification et le parcours réalisé. Cette très belle somme, l’instance compte la financer avec la vente des droits TV de cette nouvelle compétition. Problème, d’après les informations de The Athletic, aucun diffuseur n’est actuellement intéressé pour acquérir ces droits.

La situation est suffisamment préoccupante pour que Gianni Infantino, le président de la FIFA, organise ce vendredi une réunion d’urgence avec différents dirigeants de chaînes de télévision dans le monde pour essayer de susciter de l’intérêt. Selon des sources citées par le média américain, l’implication personnelle du patron de l’instance témoigne du niveau d’inquiétude. Des pourparlers ont eu lieu avec le géant américain Apple pour un accord de diffusion en streaming, mais les négociations ont coupé court, obligeant la FIFA à lancer un appel d’offres en juillet dernier afin de trouver un diffuseur pour la période 2025-2029. Il n’y a pas vraiment eu d’échos.

Les clubs participants n’ont aucune visibilité

En réalité, les espoirs des organisateurs de ce mondial des clubs sont très loin des réalités du marché des droits audiovisuels. Autrement dit, aucune entreprise n’est disposée à mettre une somme importante. Un acteur majeur du secteur a estimé les droits nord-américains à maximum 30 millions de dollars (environ 27 M€). Entre la concurrence d’autres compétitions sportives ayant lieu au même moment (Euro féminin, Wimbledon, Tour de France), l’absence de clubs majeurs (Liverpool, Arsenal, Manchester United, FC Barcelone, AC Milan, Al-Nassr avec Ronaldo non-qualifiés), plus l’incertitude autour de l’Inter Miami de Messi (la place sera attribuée au vainqueur de la MLS Cup), il y a une vraie crainte d’un désintérêt du public pour ce tournoi supplémentaire.

Le problème dépasse même le cadre de la diffusion puisque ni les stades, ni les camps de base et même les sponsors du tournoi n’ont été annoncés par la FIFA, alors que la compétition doit démarrer dans neuf mois seulement. Les clubs participants n’ont d’ailleurs pas été informés officiellement des primes de participation qu’ils toucheront. Les marques ne veulent pas s’associer tant qu’elles ne connaîtront pas les lieux, les modalités de diffusion, ainsi que le degré d’exposition de l’événement. D’autres sponsors déjà liés à la FIFA affirment que les contrats signés pour les autres compétitions les lient déjà à ce mondial, là où l’instance voudrait séparer les contrats afin d’obtenir des revenus supplémentaires. Cette Coupe du monde des clubs n’est pas de tout repos et est déjà menacée dans son existence.