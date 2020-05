Pourquoi la piste Milinkovic Savic prend de l'ampleur au PSG

En poste depuis moins d'un an, Leonardo sait qu'il doit renforcer l'entrejeu parisien. Ainsi, sans les écarter, le Brésilien a mis sur la table les pistes qu'il a lui-même initiées jusque là - Bennacer (22 ans, AC Milan), Pellegrini (23 ans, AS Roma) - et a échangé avec de nombreux agents pour tester le marché. L'idée du directeur sportif brésilien est de gonfler l'effectif avec deux éléments au milieu. Dans la plus grande discrétion, le Paris Saint-Germain travaille depuis des semaines pour la venue en France de Sergej Milinkovic-Savic, qui évolue à la Lazio Rome depuis août 2015. Leonardo l'a érigé comme un choix prioritaire pour renforcer son entrejeu.

Ainsi, le directeur sportif du PSG a multiplié ces derniers jours les coups de téléphone avec l'ancien Parisien, Mateja Kezman (2009-2011). Le Serbe, reconverti en agent, s'occupe notamment des intérêts du milieu de 25 ans mais aussi du latéral droit monténégrin de la Lazio Adam Marusic pour qui Paris va déclencher une offre de 15 M€. Si les décideurs parisiens ont conscience de la difficulté économique du dossier menant à l'ancien joueur de Genk, ils peuvent compter sur Pini Zahavi et Vadim Vasyliev (qui a créé sa société d’intermédiaires dans les transferts), tout deux impliqués dans le dossier, pour trouver une issue positive.

Claudio Lolito ne le retiendra pas

Étincelant ces derniers mois (5 buts et 7 passes décisives en 31 matches cette saison), El Sergente attise également les convoitises des plus grands clubs européens. Comme nous vous le révélions, Manchester United, le Real Madrid et plus récemment Chelsea ont entamé des discussions avec l'entourage du joueur.

À quatre ans de la fin du contrat du droitier, l'indemnité de transfert sera moins excessive que la saison passée lorsque Claudio Lolito réclamait 100 M€ pour céder sa star offensive. Il faut dire que la conjoncture économique a fait quelque peu évoluer la donne. En difficulté économique avec son deuxième club, Salernitana (Serie B), le président de la Lazio pourrait laisser filer Milinkovic-Savic contre un chèque d'environ 70 M€.