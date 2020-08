AS Rome : Javier Pastore opéré et absent un à deux mois

Javier Pastore et les blessures, ça ne s’arrête visiblement plus. Pas épargné par celles-ci, et ce depuis de nombreuses années, le milieu de terrain argentin ne semble plus entrer dans les plans de son entraîneur Paulo Fonseca. Comme si cela ne suffisait pas, celui qui a joué seulement 11 matches de Serie A cette saison ne s'est pas blessé cette fois-ci mais s'est fait opérer à la hanche gauche à comme nous l’annonce un communiqué officiel du club romain.

Si celui-ci ne nous informe pas quant à la durée d’indisponibilité de l’Argentin, son absence serait estimée à un mois et demi selon les médias transalpins. Une nouvelle galère pour l’ancien chouchou du Parc dont l'avenir ne s'éclaircit que très peu..