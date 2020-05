Médias : RMC Sport va perdre 2 autres consultants

Le 19 mai dernier, nous apprenions que le groupe Altice, qui possède notamment RMC Sport, préparait un «plan sévère d'économies» qui s'accompagne d'un «plan social non chiffré» en raison de la pandémie de coronavirus. Si deux consultants de la chaîne sportive, Christophe Dugarry et Willy Sagnol, vivent leurs dernières heures sur les ondes de RMC et les antennes de RMC Sport, de nombreux départs sont à prévoir parmi le reste des employés, à commencer par les pigistes.

D'après les informations de L'Equipe, la direction de la chaîne aurait prévu pas moins de 70 départs (sur 160 personnes, hors consultants). Plusieurs émissions (comme Le Vestiaire et Footissime) vont être supprimées pour faire face à cette situation délicate. Concernant les consultants, le quotidien sportif ajoute que Jérôme Rothen, Emmanuel Petit et Éric Di Meco vont conserver leur rôle sur RMC Sport, contrairement à Rio Mavuba et Frank Leboeuf, qui semblent plus que jamais sur la sellette. Benoît Cheyrou devrait lui prendre la direction du prochain diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2, Mediapro. Tout comme une douzaine de salariés de la rédaction des sports de RMC.