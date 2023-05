MLS : Giorgio Chiellini traite Riqui Puig de clown après le derby de Los Angeles

La suite après cette publicité

Le derby de la Cité des Anges entre le Los Angeles FC et le LA Galaxy a été le théâtre d’une petite altercation entre Giorgio Chiellini et Riqui Puig alors que les deux équipes s’affrontaient en quarts de finale de l’US Open Cup, l’équivalent de la Coupe de France aux Etats-Unis. Le problème en question ? La célébration de l’ancien joueur du FC Barcelone après avoir marqué le but du break pour le LA Galaxy en seconde période. Il faut dire que le joueur de 23 ans avait tout d’abord raté un pénalty dans le premier acte avant d’éliminer trois adversaires puis de tromper le gardien adverse après la pause. Une réalisation à l’image de Lionel Messi qui a donné des idées à l’ancienne pépite de la Masia. Comme la Pulga, le milieu de terrain a notamment fêté son but en retirant son maillot pour le brandir devant les supporters du Los Angeles FC, le club de Giorgio Chiellini donc.

Les supporters n’ont pas tardé à réagir en jetant des projectiles sur l’Espagnol. «Pendant le match, ce sont aussi des supporters qui poussent beaucoup, parfois avec un manque de respect, a regretté le joueur à l’issue de la rencontre. Mais bon, c’est comme ça. La vérité est que cela (la célébration, ndlr) vient de moi. Je suis très heureux. Aujourd’hui, le Galaxy peut régner dans cette ville de Los Angeles et j’en suis très heureux», a confié le milieu de terrain après la derby entre les deux équipes rivales. Arrivé l’été dernier aux Etats-Unis, l’ancien défenseur de la Juventus, actuellement blessé et indisponible depuis plusieurs semaines, a également adressé une petite pique au jeune buteur en passant à côté de lui alors que ce dernier donnait une interview d’après-match à plusieurs médias. L’Italien n’a pas hésité à crier «payaso» (clown en espagnol, ndlr) tout en jetant un regard désapprobateur en direction de sa cible, qui a poursuivi son analyse sans se soucier de son adversaire.

À lire

MU : la réponse énigmatique d’Erik ten Hag sur le dossier Neymar