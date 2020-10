Serie A : l'Inter se reprend bien face au Genoa

Pour cette 5e journée de Série A, l’Inter se déplaçait sur la pelouse du Genoa dans un duel qui s’annonçait déséquilibré sur le papier. Défaits la semaine dernière dans le derby milanais, les hommes d’Antonio Conte se devaient de réagir pour recoller au classement, mené par un AC Milan que rien arrête ces derniers temps. Sans surprise, les Nerazzurri mettaient rapidement le pied sur le ballon et voyaient Lautaro Martinez se créer la première occasion dangereuse de ce match. Sa sublime frappe qui avait laissé le portier adverse sans réaction finissait néanmoins sa course juste au-dessus de la barre transversale. À la demi-heure de jeu, Lukaku n’était pas loin d’obtenir un penalty à la suite d’un contact litigieux avec un défenseur adverse dans la surface. Mais l’arbitre ne bronchait pas et les deux équipes rentraient au vestiaire au terme d’une mi-temps pauvre en opportunités.

Au retour des vestiaires, les Interistes devaient attendre l’heure de jeu pour être récompensés de leur domination. Entré peu avant l’heure de jeu, Nicolo Barella délivrait une bonne passe à Lukaku qui ne se faisait pas prier pour tromper le portier adverse d'une frappe sèche (64e). Le goaleador belge n’était d’ailleurs pas loin de voir double trois minutes après son premier but mais l’arbitrait signalait finalement une position de hors-jeu (69e). Ce qui n'était pas le cas pour Danilo D'Ambrosio. À dix minutes du terme, le défenseur italien profitait d'une passe lobée de Ranocchia pour sauter plus haut que tout le monde et ainsi enterrer un quelconque espoir génois. Sans trop de difficultés, l’Inter l'emportait ce samedi (0-2) et grimpe provisoirement sur le podium de Serie A.