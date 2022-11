CdM 2022, EdF : Samir Nasri fustige la gestion du cas Benzema

La suite après cette publicité

Les supporters de l'Equipe de France se sont sûrement réveillés avec la gueule de bois ce dimanche matin après l'annonce, la veille au soir, du forfait de Karim Benzema pour toute la Coupe du monde. Une très mauvaise nouvelle alors que le Madrilène était l'un des atouts offensifs des Bleus au Qatar. Après cette terrible annonce, qui le prive d'un troisième Mondial après 2010 et 2018, Samir Nasri a donné des nouvelles du Nueve sur le plateau de Canal +. Selon le consultant, le récent vainqueur du Ballon d'Or 2022, qu'il a eu au téléphone depuis, serait dépité par cette nouvelle désillusion internationale et surtout il aurait mieux fallu gérer le cas Karim Benzema pour le mettre dans les meilleures conditions pour la phase à élimination directe.

«Marabouté je sais pas en tout cas je l'ai eu hier, il était dépité mais je trouve que la gestion a été mauvaise avec lui c'est un joueur spécial qui requiert une attention spéciale. On n'avait pas forcément besoin de Benzema pour l'Australie, la Tunisie et le Danemark. C'est un joueur qui te fait franchir un palier et donc on en avait besoin pour les matches à élimination directe. Fallait pas le pousser, c'est un joueur la saison dernière qui a joué près de 60 matchs, c'est normal qu'il ressente une certaine fatigue, il a 34 ans. Donc je pense qu'il fallait pas forcément pousser pour ce début de compétition.»