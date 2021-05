OL - Lorient : les compositions sont tombées

Pouvant mettre la pression sur l'AS Monaco en s'emparant provisoirement de la troisième place de la Ligue 1, l'Olympique Lyonnais reçoit le FC Lorient. A domicile, les Gones s'organisent en 4-2-3-1 avec Anthony Lopes comme dernier rempart. Devant lui, Léo Dubois, Sinaly Diomandé, Mattia De Sciglio et Maxwel Cornet prennent place. Houssem Aouar et Bruno Guimaraes assurent le double pivot. Enfin, Karl Toko Ekambi, Lucas Paqueta et Rayan Cherki soutiennent Tino Kadewere en attaque.

Le FC Lorient opte de son côté pour un 3-5-2 où Paul Nardi officie dans les buts derrière Trevor Chalobal, Andreaw Gravillon et Jérémy Morel. Jérôme Hergault et Vincent Le Goff évoluent en tant que pistons tandis qu'on retrouve Enzo Le Fée, Fabien Lemoine et Laurent Abergel dans l'entrejeu. Enfin, Yoane Wissa et Terem Moffi sont associés en attaque.

Les compositions

Olympique Lyonnais : Lopes - Dubois, Diomandé, De Sciglio, Cornet - Guimaraes, Aouar - Toko Ekambi, Paqueta, Cherki - Kadewere

FC Lorient : Nardi - Chalobah, Gravillon, Morel - Hergault, Le Fée, Lemoine, Abergel, Le Goff - Wissa, Moffi