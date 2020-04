Ligue 1, Ligue 2 : la stratégie étudiée par la LFP pour indemniser les clubs

Mardi après-midi le Premier Ministre Edouard Philippe annonçait que les événements sportifs regroupant plus de 5 000 personnes ne pourraient être organisés avant septembre et que la saison 2019/2020 ne reprendrait pas. Une décision qui sonne le glas des espérances de la LFP qui planchait sur une reprise de la Ligue 1 dans les prochaines semaines. Au sein de la Ligue de Football Professionnel, on estimerait le manque à gagner pour les clubs d'ici la fin de saison à 650 millions d'euros. Selon les informations de l'Equipe, l'instance étudierait la possibilité de racheter les créances des transferts entre clubs français pour dégager des liquidités aux clubs.

Le groupe de travail de la Ligue est épaulé par la société Sport Value experte en financement de clubs. Sept clubs de Ligue 1 et douze de Ligue 2 se montraient intéressés par cette stratégie vendredi dernier lors du dernier bureau de la LFP. Ce système reposerait sur le rachat par un organisme financier des différentes créances sur les transferts réalisés entre clubs français soit 117 millions d'euros selon la DNCG. Suite à l'annonce d'Edouard Philippe mardi après-midi, cette solution pourrait prendre encore un peu plus d'épaisseur dans les heures à venir...