La LFP aurait tranché pour le classement final de Ligue 1 et Ligue 2 !

Le Premier Ministre l'a dit, la ministre des Sports et le président de la Fédération française de football l'ont suivi. Mais pour autant, la Ligue 1 et la Ligue 2 ne peuvent pas être officiellement refermées si la Ligue de football professionnel n'en a pas décidé ainsi. Or, elle se réunissait ce jeudi pour trancher sur l'avenir de nos championnats nationaux, qui ne peuvent pas reprendre dans tous les cas avant le mois d'août, voire septembre uniquement.

Selon les informations rapportées par Europe 1, la LFP a bien décidé de l'arrêt définitif de la saison 2019-2020 comme préconisé par le gouvernement. Et elle a aussi défini les modalités pour boucler le classement définitif de la saison. Il y aurait ainsi bien un champion de France, malgré 10 journées encore à jouer, et le Paris Saint-Germain serait donc sacré.

L'OM et Rennes en Ligue des Champions, l'OL pas européen

La méthode retenue serait celle des quotients, comme celle utilisée par la Fédération française de football pour les championnats amateurs qui ont été arrêtés il y a plusieurs semaines. Ainsi, avec ce calcul, l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais seraient officiellement deuxièmes et troisièmes et qualifiés pour la Ligue des Champions. Lille, Reims et Nice seraient qualifiés en C3. Pour Reims et Nice, il faudrait toutefois confirmer que les finales de Coupe de France et de Coupe de la Ligue BKT ne se jouent pas, pour que les 5e et 6e places du classement de L1 soient qualificatives.

Enfin, Amiens et Toulouse seraient relégués. Pas de barrage L1/L2. Nîmes serait donc sauvé et l'AC Ajaccio ne pourrait pas monter, contrairement à Lorient et Lens, les deux premiers de Ligue 2. Il ne reste plus qu'à officialiser l'information, qui risque de faire bondir ceux qui espéraient obtenir une qualification européenne ou éviter une descente.