Manchester City : les propos élogieux de Pep Guardiola envers Julian Alvarez

Depuis son arrivée à Manchester City à l’été 2022, Julian Alvarez a remporté des titres qui sont le but d’une carrière en seulement une saison. Vainqueur d’un triplé historique avec les Skyblues (Premier League, Ligue des Champions et FA Cup), le buteur d’1,70m a également raflé la Coupe du monde avec l’Argentine l’hiver dernier. En plus de pouvoir ajouter ces titres fantastiques à son palmarès à seulement 23 ans, l’attaquant peut se targuer d’avoir joué un rôle important dans ces deux équipes. En ce début de saison 2023-2024, l’ancien de River Plate joue encore plus sous la houlette de Pep Guardiola.

Interrogé à l’issue de la victoire des siens ce samedi face à Nottingham Forest (2-0), le technicien catalan a dit tout le bien qu’il pensait d’Alvarez : «Julián a tout, le combat, les buts et les passes décisives. Jouer derrière Erling Haaland fait de lui une menace incroyable . Et c’est un homme incroyablement charmant. En ce moment, avec les blessures, il a eu des minutes et nous donne beaucoup de bonnes choses . C’est pourquoi il joue, mais il doit continuer. Il reste beaucoup de matchs, certains matchs qu’il ne jouera pas, j’espère que les autres joueurs reviennent et se battent pour le poste.» Voilà des déclarations flatteuses qui devraient plaire à l’intéressé.