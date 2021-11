BvB : Erling Haaland s'amuse du bras d'honneur d'une supportrice adverse

Erling Haaland (21 ans) n'est donc pas rancunier. Buteur lors de la victoire de son Borussia Dortmund ce samedi, sur la pelouse de Wolfsburg (3-1), pour le compte de la 13ème journée de la Bundesliga, l'attaquant norvégien enflamme involontairement la toile ces dernières heures. La raison ? Lors de la célébration de son but, dans laquelle il fait mine de pointer quelqu'un du doigt dans les tribunes, une supportrice du camp adverse, se sentant probablement visée et vraisemblablement touchée par la physionomie du match, lui a répondu en lui adressant un bras d'honneur.

Cette scène pour le moins cocasse a surtout été captée par les caméras de télévision présentes à la Volkswagen Arena. Le n°9 du club de la Ruhr, qui a marqué son retour de blessure en inscrivant sa 10ème réalisation de la saison dans le championnat allemand en 7 apparitions seulement, s'est de son côté amusé de ce geste d'humeur envers lui. Voici pourquoi nous aimons le football, a-t-il dans un premier temps écrit sur son compte Twitter, avant de mettre en avant le cameraman qui mérite selon lui le titre de «Man Of The Match» selon lui. Erling Haaland, bon enfant, n'a en tout cas pas fini de frapper en Allemagne.

This is why we love football😂😂❤ https://t.co/MlkOwL80Vd

Was thinking the same. MOTM goes to the cameraman today https://t.co/U7Z0lJFmSH